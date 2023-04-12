Анапский художник нарисовал на пляже огромный портрет Юрия Гагарина

В День космонавтики на пляже города-курорта Анапы появилось огромное изображение с Юрием Гагариным, сообщает официальный сайт муниципального образования.

Рисунок размером 30х30 метров, изображающий первого в мире космонавта, ракету и знаменитую гагаринскую фразу «Поехали!», создал местный художник Леонид Валитов прямо на песке. Столь кропотливая работа заняла всего лишь пять часов. А в качестве «кисти» мастер использовал обычные грабли.

Интересно, что эта работа — уже пятая, которую Валитов сделал на песке в Анапе. А до этого Леонид жил в Екатеринбурге и делал свои рисунки на… снегу.

Андрей Пугачев

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