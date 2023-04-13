Управляющий «Экс Авто» намерен получить 24,3 млн рублей за субсидиарную ответственность бывшего владельца

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление конкурсного управляющего автодилера ООО «Экс Авто» Марии Булатовой о процентах к вознаграждению от удовлетворения так называемых незалоговых требований. Как указывается в определении, ранее суд частично удовлетворил требования конкурсного управляющего о привлечении бывшего владельца компании Алексея Ярушина к субсидиарной ответственности на сумму более 1,219 млрд руб. Как считает госпожа Булатова, ее вознаграждение должно составить 1,99% от этой суммы, или 24,315 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автохолдинг «Экс Авто» господина Ярушина был признан банкротом в 2015 году. До кризиса «Экс Авто» был крупнейшим в Перми дилером, в его портфеле насчитывалось 12 брендов. Вскоре после признания холдинга несостоятельным в процедуру личного банкротства вступили сам Алексей Ярушин и его сын Иван.