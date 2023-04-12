На участке трассы Пермь — Екатеринбург 12 и 13 апреля ограничат движение

На 231 км трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург 12 и 13 апреля будет краткосрочно ограничено движение автомобилей в оба направления из-за работ по строительству моста, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Движение участка будет ограничиваться максимум на 15 минут с 12 до 14, с 14 до 16 и с 16 до 18 часов.

«Просим водителей с пониманием отнестись к предстоящим затруднениям и использовать альтернативные пути проезда: для легкового транспорта по дорогам регионального назначения через Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (км 183 - км 276) и через Первомайское — Битимка — Первоуральск (км 290 — км 342)»,— сказано в сообщении. В случае нештатной ситуации можно будет обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06.

По данным «Уралуправтодор», ширина проезжей части трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург будет расширена до четырех полос на участках км 187, 232, 276, 301, 301, 326, а также будет увеличена грузоподъемность сооружений.

Полина Хабарова

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