На Радоницу в Краснодаре пустят 11 дополнительных маршрутов к Славянскому кладбищу

В Краснодаре с 22 по 25 апреля организуют один дополнительный троллейбусный, пять автобусных и пять трамвайных маршрутов до Славянского кладбища. Информация об этом размещена на информационном транспортном портале «Голос маршрута». Курсировать спецрейсы будут с 9 до 18 часов.

«Доехать до Славянского кладбища, чтобы почтить память своих родных и близких, можно будет и трамваем. Несколько маршрутов будут перенаправлены на Славянское кладбище. При этом количество вагонов в эти дни увеличат. Отличительной особенностью этих маршрутов будет буква К на номере»,— отмечено в сообщении.

В поминальные дни в особом режиме будут работать трамваи №№4, 5,6 8, 21, а также автобусы №№2К,10К,67К,140К,121К и троллейбус №12К.

Наталья Решетняк

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