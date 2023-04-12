Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реконструкция ворот при входе в Исторический сквер в Екатеринбурге продлится до июля

В Екатеринбурге началась реконструкция ворот при входе в Исторический сквер. Объект огородили забором. В паспорте объекта указано, что работы планируют закончить до 5 июля. Подрядчиком выступает ООО «Система-2».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Ворота", входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Здание и сооружения Екатеринбургского завода — "Монетки"»,- обозначено в документе.

В прошлом году сообщалось, что на благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга из бюджета Свердловской области выделят 53,1 млн руб. Работы пройдут в рамках подготовки к 300-летию города, празднование которого запланировано на август.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...