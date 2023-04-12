Реконструкция ворот при входе в Исторический сквер в Екатеринбурге продлится до июля

В Екатеринбурге началась реконструкция ворот при входе в Исторический сквер. Объект огородили забором. В паспорте объекта указано, что работы планируют закончить до 5 июля. Подрядчиком выступает ООО «Система-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Ворота", входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Здание и сооружения Екатеринбургского завода — "Монетки"»,- обозначено в документе.

В прошлом году сообщалось, что на благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга из бюджета Свердловской области выделят 53,1 млн руб. Работы пройдут в рамках подготовки к 300-летию города, празднование которого запланировано на август.

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