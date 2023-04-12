Глава кубанского ДОСААФ предложил открыть новые стрелковые тиры

Директор ДОСАФФ Краснодарского края Борис Левитский на встрече с губернатором региона предложил открыть новые стрелковые тиры, а также автодромы для подготовки водителей грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн (категории «С»). Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

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Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Власову проработать возможные варианты их реализации.

«Ежегодно в Вооруженные силы страны мы отправляем порядка 12 тыс. новобранцев, которых отличает высокий уровень подготовки»,— подчеркнул губернатор.

Господин Власов добавил, что в казачьих кадетских корпусах и образовательных учреждениях с декабря 2022 года проводят этапы просветительского интеллектуального чемпионата «Должен знать каждый!» — соревнования по стрельбе из пневматической винтовки между старшеклассниками на базе местных отделений.

Олег Исаев

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