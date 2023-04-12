Сегмент гибких рабочих пространств Москвы по итогам 2022 года вырос на 36%

В 2022 году рынок гибких офисных пространств столицы вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом, рассказала директор департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева на конференции ИД «Коммерсантъ» «Итоги рынка коммерческой недвижимости». По состоянию на апрель 2023 года общий объем рынка достиг 395 тыс. кв. м, что составляет 2% от общего количества офисных площадей.

«2022 год был абсолютно уникальным в контексте новых открытий. Но стоит сказать, что эти новые открытия были следствием очень крупных сделок built-to-suit 2021 года. Несмотря на то, что за 2022 год было закрыто 16 площадок общей площадью 18 тыс. кв. м, формат остается востребованным за счет новых интересантов из разных сфер бизнеса»,— рассказала госпожа Афанасьева.

Гибкое офисное пространство — это тип рабочего пространства, где сотрудникам предоставляется несколько вариантов рабочих мест и способов работы.

По ее словам, если в 2021 году крупнейшие сделки были закрыты с участием маркетплейсов и компаний из сферы IT, то в 2022-м структура арендаторов стала менее однородной — спрос на аренду вырос среди госкомпаний и в сфере банковского сектора. На данный момент к открытию заявлено 223 тыс. кв. м гибких офисных пространств, однако более 90% из них – опции built-to-suit, что означает, что площадки будут открыты лишь в случае наличия арендаторов. По прогнозам эксперта, в 2023 году наиболее вероятно будет введено 50-60 тыс. кв. м площадей.

Как ранее писал «Ъ», активный рост гибких офисных пространств произошел во многом на фоне спада в сегменте классических офисов. В Knight Frank подсчитали, что за первые восемь месяцев 2022 года в Москве было введено всего 40 тыс. кв. м офисов, что стало одним из самых низких показателей за историю наблюдений. А операторы коворкингов активно осваивали помещения в существующих бизнес-центрах на фоне роста вакантности последние два года.