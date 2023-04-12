Приговор по делу «судебных решал» в Краснодаре вступил в силу

В кубанской столице вступил в силу приговор суда в отношении Валерия Семенова и Игоря Кривокотченко. Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество) соответственно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В августе 2022 года им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима. Однако осужденные обжаловали приговор.

«Суд апелляционной инстанции в части назначенного наказания оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу»,— говорится в пресс-релизе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в июне 2018 года к Валерию Семенову обратилась жительница Краснодара с просьбой помочь в обжаловании и отмене решений по гражданскому делу, которые вынес Прикубанский районный суд. Она передала ему в общей сложности более 6 млн руб.

Чтобы реализовать план, Валерий Семенов обратился к Игорю Кривокотченко, который якобы имел связи в судебной системе и согласился передать деньги судьям. Однако он присвоил деньги себе.

Наталья Решетняк

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