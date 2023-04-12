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Обслуживать причал у речного вокзала будет Пермская пригородная компания

АО «Пермская пригородная компания» (51% акций в собственности Пермского края, 49% - РЖД) выиграло аукцион на право аренды пассажирских причалов Речного вокзала. Как сообщает министерство транспорта Пермского края, в ближайшие три года общество будет оказывать услуги, связанные с деятельностью причала и его инфраструктуры, а также осуществлять содержание и уборку территории.

Ранее арендатором причалов являлось агентство недвижимости - ООО «АН-Группа», подконтрольное владельцу Камского речного пароходства Михаилу Антонову. Срок аренды с ним истек, был проведен новый конкурс на право аренды. По данным «Ъ-Прикамье», господин Антонов участвовал в торгах, но проиграл.

В прошлом году в рамках реконструкции причалов в районе Речного вокзала было сделано берегоукрепление, расчищено дно в месте причаливания и швартовки судов, также было переустроено мостовое полотно пешеходных эстакад.

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