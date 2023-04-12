Больше 10 тысяч жителей Удмуртии заболело ОРВИ и гриппом за неделю

В Удмуртии в период с 3 по 9 апреля зарегистрировали 10,6 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Большинство заболевших — дети, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Зафиксировано также 34 случая гриппа.

Так, из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Удмуртии частично закрыли два класса в школах, а также приостановили работу 19 групп в 16 детских дошкольных учреждениях.

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались в Завьяловском, Увинском и Можгинском районах, а также в Можге и Ижевске. Так, в столице Удмуртии за прошлую неделю заболело 5,4 тыс. человек, что составляет 50,9% от общего количества заболевших.