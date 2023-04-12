В Краснодаре эвакуировали школу из-за сообщения об угрозе теракта

Из-за сообщения об угрозе теракта эвакуирована школа №66 на улице Уссурийской в Краснодаре, сообщают в соцсетях. Якобы на территории учебного заведения был замечен человек с ружьем. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что в школьном дворе находятся полицейские, на территорию образовательного учреждения никого не пускают.
Как сообщил «Ъ-Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, в настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводятся мероприятия по установлению личности человека, сообщившего ложную информацию.
«Территория образовательной организации обследована, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности данного учреждения»,— отметил он.
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