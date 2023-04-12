«Условия для проведения приватизации абсолютно новые»

Зачем нужна новая приватизация и как она может пройти? Как изменится в России банковская система и что для этого нужно сделать? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со своим коллегой Константином Максимовым.

— В программной колонке РБК Андрей Костин озвучит основные тезисы, которые важны как для банковского сектора, так и для экономики. Я, как человек финансовый, слежу за банковской сферой. «Базель III» — абсолютно не нужный рудимент.

— Тем более в наших условиях сейчас.

— Да, это пятая нога в нашей банковской системе. Естественно, Андрей Леонидович по этому поводу сказал, что нужно его пересмотреть или во всяком случае не так активно принимать во внимание. Следующий тезис касался приватизации. Это источник инвестиций, который нужен, чтобы выполнять политические задачи, которые обозначило высшее руководство страны.

— Я думаю, что глава ВТБ, безусловно, всколыхнул рынок в очередной раз, как он умеет. Сама идея в целом не новая, приватизация проводилась и раньше. Вопрос о некой реприватизации, о возврате в частные руки тех предприятий, которые были переданы или выкуплены государством, поднимается периодически. С другой стороны, условия, в которых она может проводиться, конечно, абсолютно новые. Мы сейчас живем, скажем так, в более ограниченном рынке, в других и банковских, и финансовых условиях. И люди понимают, что если приватизация будет проведена, то это будет, действительно, что-то принципиально новое.

— Ассоциация-то не очень хорошая — приватизация, 90-е и так далее.

— Согласен. Поэтому у меня наибольшие вопросы вызывает, скажем так, тайминг.

— Скорее всего, здесь речь идет о тех механизмах, которые уже отработаны нашими финансовыми структурами, биржами за это время. То есть это приватизация через вовлечение общей массы населения в экономический процесс. IPO, предложение акций, открытый рынок — это то, что у нас делалось, что хорошо получалось. И, полагаю, именно этот процесс можно начинать для привлечения инвестиций, и он имелся в виду.

— Я еще обратил внимание на тезис о нефтегазовом экспорте России, это хороший пример. Получается своеобразный слоеный пирог. С одной стороны, вот вам, пожалуйста, новое государственное направление, потому что была упомянута поставка газа и нефти не по трубопроводам, а как раз танкерным флотом. Вот вам государственные руки, которые готовы поделиться и дать через упомянутые тобой новые механизмы людям новые средства, новые вложения. Как это пойдет, большой вопрос, даже несмотря на наличие дружественных юрисдикций. Все равно некие посылы для внешнего финансирования возникают.

— С моей точки зрения, если сейчас говорить о приватизации, это все-таки вовлечение населения в более активный инвестиционный процесс. До 24 февраля прошлого года люди активно шли на рынок, открывали и брокерские, и банковские счета. И сейчас продолжают, но все равно отток достаточно большой был. Я часто общаюсь с инвесторами различного уровня, и у всех дефицит инвестиций и инструментов для них.

Поэтому возможности для приватизации я вижу в том, чтобы организовать финансовые потоки, которые генерирует наше государство, и предложить их населению через акционерный капитал. Соответственно, бюджет получает деньги, люди получают активы, а не какие-то зеленые бумажки. И эти реальные российские активы генерируют кеш, определенную доходность. Вот такой инструментарий и механизм просто необходим.

— Мне кажется, что это абсолютно правильный шаг, пусть меня все же и смущает тайминг. Если это обсуждение как минимум продолжится, мы, наверное, услышим какие-то дополнительные, комментарии со стороны регулятора, Министерства финансов, Федеральной антимонопольной службы. И если они будут готовы в этом поучаствовать, то также должна прозвучать поддержка со стороны президента.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже назвал эту идею весьма интересной. И есть еще один момент, на который я обратил внимание. Почему банки должны быть вовлечены в этот процесс? Потому что классическая старая банковская система ушла в прошлое.

— А людям нужны механизмы и инструменты.

— Для этого у нас есть такие банки, как ВТБ, другие крупные организации с государственным участием, которые могут эти механизмы разработать, отработать и предложить. И это будет прообраз новой финансовой конструкции Российской Федерации.