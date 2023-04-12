В Екатеринбурге открылась обновленная библиотека №26

В Чкаловском районе Екатеринбурга состоялось открытие модернизированного филиала №26 муниципальной библиотечной сети на ул.Белинского, 163Б в новом ЖК iTower («Атлас Девелопмент»). В церемонии открытия приняли участие глава города Алексей Орлов и заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.



Фото: предоставлено пресс-службой «Атлас Девелопмент»

Библиотека стала третьей площадкой, прошедшей обновление в рамках стратегии, основанной на идее создания на базе библиотек общественных пространств нового типа. По словам Алексея Орлова, к модернизации подтолкнул запрос со стороны молодежи: «Мы достаточно продвинулись по развитию нашего объединения муниципальных библиотек. Я думаю, библиотека №26 на новой площадке еще громко заявит о себе, потому что здесь сохранены элементы классической библиотеки, и цифровые технологии, и самое современное пространство — все то, что может привлечь сюда молодежь и реализовать общественные инициативы, потому что здесь сформированы все условия для проведения мероприятий с участием жителей Чкаловского района и города Екатеринбурга»,— рассказал мэр.

Администрация Екатеринбурга профинансировала ремонтные работы, приобретение технического и специального оборудования. Дизайном помещения занималось руководство библиотеки — его вид был вдохновлен образом лучших библиотек мира. Площадку ЖК iTower предоставил застройщик «Атлас Девелопмент», которая конструктивно подходила под требования размещения для современного библиотечного пространства. Благодаря комбинированию помещений, застройщику удалось сделать бесшовную коммуникацию между местами с доступом в интернет, классическим библиотечным хранением книг и пространствами для проведения открытых лекций и больших мероприятий до 50 человек. «Нам как застройщику важно учитывать этот опыт, дальше проектировать такие открытые пространства, в которых можно творить, развиваться, преобразовывать новый информационный потенциал и делать для города такие проекты, которые будут являться точкой притяжения. Для нас стало удовольствием и интересным опытом принимать участие в подобном социально значимом проекте»,— рассказала коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова.

«Сегодня библиотека это место притяжения всех поколений: здесь встречаются неинертные, интересные, самодостаточные люди. Представления о библиотеке, где есть только тишина и спокойствие, уже неактуальны, потому что в библиотеке и танцуют, и поют, и общаются. Сегодняшний пример — самый идеальный, ведь в районе с новым жилищным фондом библиотека это отличное место притяжения людей»,— добавил Роман Дорохин.

Ранее библиотека располагалась по адресу ул.Машинная, 38. В рамках модернизации в Свердловской области за последние четыре года открылись 19 современных библиотек, в 2023 году планируется открыть еще пять.

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