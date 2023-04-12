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обновлено 16:07

В Перми начинается строительство спортивного центра возле сада Соловьев

Управление Госстройнадзора по Пермскому краю выдало разрешение на строительство крытого спортивного комплекса в Мотовилихинском районе Перми. Ранее проект одобрила госэкспертиза.

Спортивный центр разместится на ул. Гайдара, 12, рядом с садом Соловьев, и будет состоять из игрового зала с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол, зрительскими трибунами на 250 мест. В административно-бытовом корпусе-пристрое разместят тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет, санузлы. На втором этаже обустроят тренажерный зал, кафе, зону отдыха.

Строительство объекта планируется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором проекта выступило ООО «Звезда 2013» (детский футбольный клуб). «Уже в ближайшие дни начнем подготовку площадки. Подрядчик по строительству объекта определен — им стал генеральный партнер клуба “Звезда-2013” — строительная группа “Развитие”»,— пояснил Вадим Лесников.

Стоимость спортивного комплекса оценивается в 132 млн руб. Из них 31,6 млн руб. выделено из федерального бюджета, еще около 10 млн руб.— из краевого. Остальные средства вложит инвестор.

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