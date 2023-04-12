Нижегородская область получила 46 новых школьных автобусов

Новая партия школьных автобусов поступила в Нижегородскую область. Власти закупили 46 автомобилей для 34 муниципальных округов и одной государственной школы, сообщили в пресс-службу правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Воложанин Фото: Александр Воложанин

Автомобили закупили за счет средств федерального бюджета. Парк техники пополнили два вида автобусов ГАЗ: на 15 мест и на 21. Они полностью соответствуют требованиям безопасности. Каждая машина оборудована кнопкой экстренной связи с водителем, багажными полками для портфелей и выдвижными подножками.

Первые автобусы отправили в Выксу (три машины), на Бор, в Арзамасский, Большеболдинский, Городецкий, Краснобаковский, Кстовский, Лукояновский, Пильнинский и Сеченовский округа (по две машины).

«С 2018 года мы закупили более 470 новых автобусов, для того чтобы школьники максимально комфортно добирались на учебу. Знаю, что жителей региона волнует этот вопрос. Такие обращения поступали мне и в ходе прямой линии. Обязательно будем продолжать эту работу, реагировать на потребности образовательных учреждений»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

Сейчас в Нижегородской области работают 640 школьных автобусов, ежедневно они развозят 15 тыс. детей.

Анастасия Еремина