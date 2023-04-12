Глава Челябинской области поручил усилить контроль над организациями сферы ЖКХ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил органам власти и надзорным органам усилить контроль над организациями сферы ЖКХ и коммунальными объектами. Такое заявление глава региона сделал, комментируя возникшие на прошлой неделе проблемы с водоснабжением в поселках Сосновского района. Об этом сообщают в правительстве области.

Алексей Текслер отметил, что проблемы с водоснабжением были связаны с ненадлежащей эксплуатацией объектов. По его словам, не проводятся плановые работы и осмотры оборудования, технический персонал не исполняет свои обязанности.

«Второй вопрос, который у меня возникает: куда смотрели надзорные органы, администрация района, министерство строительства, все, кто должен контролировать ситуацию в этой сфере? Поручаю на этом примере отработать все вопросы, связанные с контролем, надзором за такими объектами и компаниями, особенно частными», — подчеркнул губернатор.

В прошлые выходные жилые микрорайоны поселка Западный остались без воды из-за коммунальной аварии на сетях. Полностью восстановить водоснабжение в поселке удалось лишь 10 апреля.