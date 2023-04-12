На Дону объявлено штормовое предупреждение с 12 по 14 апреля

Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» объявил штормовое предупреждение на территории Ростовской области с 12 по 14 апреля, сообщает управление ГОиЧС донской столицы.

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток на территории региона местами возможны сильные ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. Возможно затопление пониженных участков территории, затопление подвальных и цокольных помещений.

Власти Ростова-на-Дону призвали жителей соблюдать меры безопасности, держаться на расстоянии от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев.

Анастасия Назарова