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Коммерсантъ FM
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«Прославленный "Склиф" назвали так случайно»

Петр Воронков — о Странноприимном доме

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, кто и для чего построил здание НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На Сухаревскую площадь отправляемся сегодня — к НИИ имени Склифосовского. Как это ни удивительно, прославленный «Склиф» был назван так случайно. Николай Васильевич Склифосовский никогда здесь не работал. Логичнее было бы назвать его именем 1-го медицинского института. Но случилось так, как случилось. Хотя и великий медик, и само здание заслуживают отдельных историй.

Создание Странноприимного дома, как его называли раньше, связано с легендарной историей любви между графом Николаем Шереметевым и крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой. Он занимал высокие посты при дворе и был личным другом императора Павла I. Говорят, царь и разрешил этот невозможный брак. Хотя венчались молодые все равно тайно, дабы не поднимать лишнего шума. Слыханное ли дело — граф и крепостная?!

Однако счастье пары было недолгим — после рождения сына Прасковья скончалась от туберкулеза. Безутешный вдовец продолжил их общее дело — строительство госпиталя. Он основательно расширил больницу, привлек талантливого итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Ну а тот развернулся — изящные фасады, полукруглая колоннада на входе, роскошное убранство церкви...

Теперь немного о Склифосовском. Он спас тысячи жизней, участвовал во многих военных кампаниях. Новатор, изобретатель. В медицинских кругах имел множество завистников. Например, профессор Ипполит Корженевский, хирург французской школы, на своих лекциях говорил: «Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, которых он даже не видит!»

30 ноября 1904 года Николай Склифосовский скоропостижно скончался в возрасте 68 лет от последствий инсульта. После революции его вдова и дети получили охранную грамоту от самого Владимира Ленина. Но она не помогла. Большевики зверски расправились с ними, как с родственниками царского генерала. Они никак не могли понять, что звание было пожаловано Склифосовскому за его участие в войнах как доктора, лечившего всех раненых независимо от положения.

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