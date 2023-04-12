Тюменским автомеханикам предложили работу на Дальнем Востоке с зарплатой до 300 тыс. рублей

Компания «Север-скан-авто» открыла вакансию для автомехаников и автослесарей из Тюменской области, готовых отправиться на работу вахтовым методом в Республику Саха (Якутия). Согласно объявлению на сайте «Авито Работа», тюменским специалистам готовы платить до 300 тыс. руб.

График работы – 60/30 с оплатой от 200 до 300 тыс. руб., а отпускные выплачиваются в двойном размере. В обязанности входит техническое обслуживание грузовых автомобилей Scania и Sitrak.

«Север-скан-авто» — официальный дилер производителя грузовых автомобилей Scania.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте