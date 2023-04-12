Дорожную разметку в Ижевске планируют нанести к 1 июня

В столице Удмуртии подрядчики приступят к нанесению дорожной разметки после наступления благоприятных погодных условий. Для этого температура воздуха в ночные часы должна составлять не менее +10°С, рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире Центра управления регионом.

«Наши подрядчики готовы приступить к нанесению дорожной разметки. Контракт на работы также заключается заблаговременно, как и на ремонт дорог. Начнем с центрального квадрата, будем стараться к майским праздникам, если погодные условия позволят, центр города привести в порядок. Задача нанести разметку по всему городу стоит до 1 июня», — рассказал господин Бекмеметьев.