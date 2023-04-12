На территории лакокрасочного завода снесут незаконную автомастерскую

Администрация Индустриального района Перми выпустила распоряжение о сносе самовольной постройки на территории бывшего лакокрасочного завода на ул. Левченко, 1. Как указано в распоряжении, незаконное строение расположено на участке в 1,2 тыс. кв. м рядом с пересечением улиц Танкистов и Бабушкина. Снести незаконный объект надо до 1 августа этого года. Напомним, что застройкой бывшего лакокрасочного завода займется «Орсо групп», девелопер приобрел несколько участков под производственными зданиями.
Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный пояснил «Ъ-Прикамье», что некоторые участки завода находятся в муниципальной собственности, и мэрия планирует снести там все незаконные строения. В указанном распоряжении речь идет о сносе несанкционированной автомастерской. В квартале, где находится автомастерская, «Орсо групп» возведет физкультурно-оздоровительный комплекс. «По нашей инициативе на территории бывшего лакокрасочного завода установлена зона комплексного развития, эта земля будет застраиваться. “Орсо групп” построит здесь универсальный ФОК площадью около 1,5 тыс. кв. м и передаст его муниципалитету»,— рассказал господин Бесфамильный.
В конце 2022 года «Орсо групп» приобрела цеха лакокрасочного завода в Перми и право аренды участка площадью 1,5 га под строениями. В этом году девелопер стал владельцем еще трех участков площадью 4,9 тыс. кв. м. Компания намерена заняться комплексным развитием этой территории. В январе по предложению «Орсо групп» пермская комиссия по землепользованию и застройке проголосовала за то, чтобы направить проект по установлению зоны КРТ на бывшей заводской территории на утверждение правительства.