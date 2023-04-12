Спасатели эвакуируют людей из горящего дома в Краснодаре

В Краснодаре проводится эвакуация 25 жильцов из горящего трехэтажного дома на улице Карасунской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет»,— отметили в ведомстве.

Сообщение о возгорании на третьем этаже дома поступило на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 14:32. Спустя шесть минут первые подразделения прибыли на место.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Наталья Решетняк

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