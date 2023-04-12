В ярославском АПК экспорт продукции превысил 18 млн долларов

Объем экспорта продукции АПК Ярославской области в 2022 году составил $18,4 млн. Об этом на заседании комитета областной думы по аграрной политике рассказала начальник отдела экономического анализа и инвестиций областного департамента АПК Наталья Владычек.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Продавец в ярославском магазине

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Представитель департамента назвала основных ярославских экспортеров сельхозпродукции и в сфере потребительского рынка.

«Мы экспортировали рыбу, мясную и молочную продукцию. Основными нашими экспортерами являются «Гулбахар Рус» (табачная продукция), «Ярославский бройлер» (мясо птицы), «Собрание» (кондитерские изделия, шоколад), «Атрус» (концентрат квасного сусла), «Поречский комбинат» (консервированный горошек), «Аронап» (шиповник), пречистенский молочный сыр, угличский сыродельный (сахар сахаристый), «Ярославский ЛВЗ» (алкогольная продукция) и «Русские деликатесы» (рыба)»,— рассказала Наталья Владычек.

По планам департамента сельскохозяйственный экспорт к концу 2024 года планируется довести до $24 млн.

Андрей Иванов