В реке Элиста зафиксирована массовая гибель карася

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия выявлен факт гибели карася в реке Элиста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Россельхознадзора Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Ситуация наблюдается в окрестностях села Вознесеновка Целинного района Калмыкии. Специалисты Россельхознадзора взяли пробы воды, патологических материалов и живых рыб, чтобы исследовать причины проблемы. Анализы будут проводить в Северо-Кавказской межобластной ветеринарной лаборатории.

«Управлением Россельхознадзора соответствующая информация была направлена в компетентные органы. Кроме того, главе Вознесеновского СМО выдано информационное письмо о проведении утилизации биологических отходов»,— также сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Назарова