В 19 храмах Уфы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи

Праздничные богослужения в честь праздника Пасхи 15 апреля пройдут в 19 храмах Уфы. Они начнутся с 23:00 и продлятся до 12:00 следующего дня, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По данным городской администрации, в местах проведения богослужений для обеспечения безопасности граждан будут дежурить сотрудники полиции, центра общественной безопасности и медики.

В связи с празднованием с 17:00 15 апреля до 11:00 16 апреля ограничат движение транспорта на Дюртюлинской улице, на участках улиц Кирова — от Ветошникова до Айской, Амурской — от дома №60 до дома №89 по Кирова, Крестьянской — от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова, Бехтерева — от Менделеева до дома №1/1, Маяковского — от Архитектурной до Калинина, а также по местному проезду вдоль дома №32А по улице Бикбая.

Карина Мамаева

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