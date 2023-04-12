Acura показала флагманскую Integra Type S

Компания Acura официально представила спортивную версию Type S модели Integra нового поколения.

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Визуально новинка отличается новым оформлением кузова со спортивными бамперами, расширенными колесными арками, капотом с дополнительным воздухозаборником, а также тройными патрубками выхлопной системы. В салоне появились логотипы Type S, а оснащение спецверсии включает в себя оборудование, которое для других модификаций предлагается за доплату.

Технически Integra Type S унифицирована с последним поколением хэтчбека Honda Civic Type R. Лифтбек получил 324-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Оснащение новой Acura включает в себя тормоза Brembo, самоблокирующийся дифференциал на передней оси, адаптивные амортизаторы и другое оборудование. Продажи новой Integra Type S начнутся летом 2023 года.

Напомним, оригинальное купе Honda Integra выпускалось с 1985 по 2006 год. За время производства модель сменила четыре поколения, будучи как лифтбеком, так и седаном и купе. Весной 2022 года была представлена возрожденная Acura Integra в кузове лифтбек.

Максим Вершинин

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