«Все произведения еще нигде не показывались»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об арт-проекте, посвященном Дню космонавтики, в рамках которого он вместе с Валерией Галлай проведет кураторские экскурсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея «Ростокино» Фото: Галерея «Ростокино»

Внимательный слушатель радио “Ъ FM” знает о том, что уже давно мы с Лерой Галлай ко Дню космонавтики обычно проводим арт-проекты, посвященные «космосу в работах художников XXI века». Это связано с семейной историей: дедушка Леры, летчик-испытатель и писатель Марк Галлай был инструктором первой шестерки космонавтов, и именно с его фразы-напутствия, кстати, пошло знаменитое гагаринское «Поехали!».

Мы проводили в Москве и разных российских городах групповые художественные проекты в центральных музеях и галерейных пространствах, а сейчас решили устроить персональную выставку одного из наших традиционных участников Ивана Михайлова — «Мечты о космосе» в галерее «Ростокино» объединения «Выставочные залы Москвы». Иван из Чебоксар (это Чувашия), давно не выставлялся в Москве, а уж живописных проектов у него и не было вовсе, он известен как фотохудожник. Да, к слову, и не каждый автор способен заполнить живописью и графикой сразу пять залов.

В «Ростокино» (галерею, между прочим, мы выбирали, исходя из близости к Музею космонавтики и стеле «Покорителям космоса» у входа на ВДНХ), представлено более 80 произведений живописи и графики с мобилем (движущейся инсталляцией с рисованными планетами) и с непременными фотоработами, изображающими городские объекты Москвы и Парижа, похожие на следы внеземных цивилизаций. Все произведения созданы художником в последние пять лет и нигде еще не показывались.

Художник активно использует флуоресцентные краски. Дам небольшой спойлер: мы применили УФ-лампы, что придает космическому миру Михайлова особое волшебство и селфи-емкость!

И еще один спойлер. 15 апреля мы будем там проводить кураторские экскурсии, я и Лера. А еще и покажем повязку с номером один, семейную нашу реликвию. Такие выдавались во время самого первого запуска людям, допущенным в самый близкий к стартовой точке бункер. У нашего дедушки она с автографами коллег — Олега Ивановского, Мстислава Келдыша, Сергея Королева, Юрия Гагарина…