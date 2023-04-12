Финансирование госпрограммы развития Крыма увеличили на 153 млрд рублей

Объем финансирования госпрограммы социально-экономического развития Крыма увеличилось на 153 млрд руб. и составил 840 млрд руб. Об этом сообщил председатель совмина республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По его словам, 2022 год по эффективности реализации госпрограммы стал самым успешным. Годовой план ее выполнения составил 99,3%, сумма - 75,3 млрд руб. Всего в Крыму завершили строительство 56 соцобъектов, в том числе детсадов, туркластеров, а также объектов транспортной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения и культурного наследия. Кроме того, капитально отремонтировали несколько объектов, в том числе в сфере культуры.

В 2023 году в Крыму выполнят 200 мероприятий по госпрограмме и запланированы к вводу 79 объектов, всего будет реализовано мероприятий на сумму 96,5 млрд руб.

Уже сейчас ведутся приемо-сдаточные мероприятия в детсадах на 260 мест в Судаке и Симферополе. К завершению подходит строительство нескольких объектов, в том числе система водоснабжения в селе Укромное, реконструкция здания детского сада в Феодосии и учебный корпус Кировской школы № 1.

В марте 2022 года Владимир Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма до 2027 года. В связи с этим ее финансирование увеличили на 223,2 млрд руб., до 580 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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