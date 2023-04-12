В июне ТРК «Семья» завершит замену ушедших иностранных брендов

В администрации ТРК «Семья» рассказали, что в июне этого года завершат заполнение арендаторами площадей на 3-м этаже I очереди. Эти помещения ранее занимали иностранные бренды, которые ушли из РФ с началом СВО. Кроме уже известных NOUN и Befree, помещения займет еще один, неизвестный пока бренд. «Одежду и обувь посетителям ТРК предложат новые российские и турецкие бренды. В ближайшее время администрация ТРК завершит согласование условий с последним новым брендом этой зоны и представит описание будущего магазина»,— сообщили в администрации «Семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Так, до конца апреля в «Семье» откроются сразу три магазина, которые заменят часть покинувших Россию брендов. Сегодня на 3-м этаже I очереди ТРК открылся первый в Перми магазин fast fashion бренда одежды NOUN. Отдел занял помещение площадью 400 кв. м. Сегодня также запустили и магазин одежды Love Republic, который в обновленной концепции открылся на 2-м этаже I очереди ТРК. Этот магазин стал флагманским для Love Republic, так как в нем представлена самая полная коллекция бренда.

Открытие отдела Befree запланировано на 25 апреля, магазин займет 700 кв. м на 3-м этаже I очереди торгового центра. В мае на 2-м этаже откроется отдел “GUT!”. Таким образом, в мае «Семья» завершит обновление магазинов на 2-м этаже I очереди ТРК.