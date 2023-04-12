Осужденному экс-судье из Анапы отменили выговор за брошенный на тюремной кровати свитер

Краснодарский краевой суд признал законным снятие с осужденного за мошенничество экс-судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева выговора за нарушение распорядка в колонии, пишет «Ъ-Юг». Акт о нарушении был составлен 3 ноября 2021 года начальником отряда, в который зачислен Стародубцев. Нарушение выразилось в том, что на кровати экс-судьи был обнаружен брошенный свитер. Стародубцев не согласился с замечанием и составил жалобу на действия начальника отряда. Он пояснил, что оставил свитер на прикроватной тумбочке и отлучился в ванную комнату, в этот момент другой осужденный переложил одежду на кровать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Владимир Стародубцев счел, что необоснованно наложенное взыскание нарушило его права, создав препятствия для условно-досрочного освобождения (УДО) или о замене неотбытого срока более мягким видом наказания.

Владимир Стародубцев отбывает наказание в ФКУ «Исправительная колония №5 (ИК-5) УФСИН России по Кировской области».

Бывший судья Владимир Стародубцев, его сын Александр Стародубцев и двоюродный брат Геннадий Еременко в 2021 году признаны виновными в покушении на особо крупное мошенничество — на троих они получили 18 лет колонии. Согласно приговору, подсудимые вымогали у предпринимателя 50 млн руб. якобы для передачи судьям Краснодарского краевого суда за принятие нужного решения о распоряжении участком в селе Большой Утриш. На данному участке распологались отель и ресторан экс-судьи. В ноябре 2021 года строения снесли.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram