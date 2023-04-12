Региональный сосудистый центр открылся в Арзамасе

Сосудистый центр начал работать на базе Центральной городской больницы в Арзамасе, сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Второй такой центр планируют открыть в Дзержинске.

Открытие сосудистого центра в Арзамасе готовили с 2022 года. Для больницы закупили оборудование на 138 млн руб.

«Арзамас стал первым областным городом, в котором появился современный ангиографический комплекс, позволяющий проводить диагностические исследования и хирургические операции при остром коронарном синдроме, у пациентов с инфарктом миокарда. С появлением сосудистого центра существенно перестроится работа всей сети медицинских организаций области»,– написал Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина