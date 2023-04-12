На ЕКАД легковушка столкнулась с грузовиком из-за уснувшего водителя

На 17 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) столкнулись автомобиль Hyundai и грузовик MAN. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

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По предварительной информации, водитель легковушки заснул за рулем, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель Hyundai госпитализирован с переломом ноги и сотрясением мозга.

На участке дороги затруднено движение. Сотрудники ГИБДД пропускают транспорт встречных направлений поочередно, по одной полосе.

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