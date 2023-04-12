В Челябинске доля доступных по льготной ипотеке квартир снизилась на 6%

В апреле доля доступных для покупки по льготной ипотеке новых квартир в Челябинске составила 93%. Это на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На старте программы льготной ипотеки в апреле 2020 года доля таких квартир в городе составляла 99%, сообщают эксперты «Циан. Аналитики».

Средний бюджет предложения по льготной ипотеке в Челябинске за год вырос на 1,2 млн руб. и составил в апреле этого года 4 млн руб. Средняя площадь доступного жилья при этом снизилась с 56,4 кв. м до 49,9 кв. м. Стоимость квадратного метра в таких квартирах выросла по сравнению с 2022-м на 36,9 тыс. руб., до 87,1 тыс. руб.

За год доля доступного по льготной ипотеке сократилась в 16 городах-миллионниках РФ, а также Московской и Ленинградской областях. Наибольшее снижение отмечено в Казани (-55%), Краснодаре (-37%) и Нижнем Новгороде (-34%).