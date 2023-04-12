В Курске дошло до суда дело о хищении 466 млн рублей у ювелиров

Ленинский райсуд Курска рассмотрит уголовное дело против 49-летнего местного жителя о хищении более 466 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и поставщиков ювелирных изделий. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, в 2015—2017 годах он, будучи учредителем и гендиректором двух фирм по продаже ювелирных изделий, заключал договоры поставки с организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются производством драгоценностей. По условиям договоров, расчет с поставщиками должен был осуществляться после реализации товара.

Однако, рассказали в прокуратуре, фигурант переводил ювелирам «незначительные суммы», объясняя неисполнение условий договоров плохим финансовым состоянием его фирм. «Основную часть прибыли, полученную от коммерческой деятельности, тратил по своему усмотрению», — добавили в ведомстве.

Пострадавшими признаны 27 организаций и ИП. Ущерб им превышает 466 млн руб.

Иван Недокопов

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