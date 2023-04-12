В Казани иностранца заподозрили в изнасиловании мужчины

Гражданин Узбекистана в Казани был задержан по подозрению в изнасиловании любовника своей супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, мужчина отыскал потерпевшего в Казани, приехал к нему вместе с друзьями и увез на квартиру. Там он сначала сам изнасиловал мужчину, а затем он сделал то же самое шваброй.

После случившегося подозреваемый потребовал $10 тыс., пообещав не выкладывать ролик с места событий. Однако позже он стал фигурантом уголовного дела. Он проходит по статьям за похищение, вымогательство и насильственные действия сексуального характера.

"Ъ-Казань"