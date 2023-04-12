Уральские вузы намерены составить конкуренцию Илону Маску по созданию многоразовых ракет

Студенты института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (РТФ УрФУ), а также студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) изучают создание многоразовых космических ракет. Об этом рассказали представители университетов на пресс-конференции 12 февраля.

«Ракета должна слетать, условно говоря, 100 раз туда и обратно. Это новая тема, которая раньше мало исследовалась. Здесь много вопросом к математикам и физикам, которые смогут обеспечить систему управления нужными данными. Илон Маск первую ступень возвращает, но а мы должны всю ракету возвращать. Это комплексная задача, над которой работают и IT-специалисты, и ракетчики, и двигателисты, и технологи. И этот процесс будет расширяться и углубляться, потому что космические разработки всегда затягивают большое количество соисполнителей»,— заявил проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам ЮУрГУ Сергей Ваулин.

По его словам, благодаря возвращению ракеты получится сократить до минимум количество «жертвенных» элементов, которые ликвидируются при взлете или посадки. «Многоразовые корабли позволят делать запуски чаще и экономически целесообразнее»,— согласился директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. Как уточнил господин Ваулин, в этом случае стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки может быть «в несколько раз дешевле, нежели чем обычными способами, в том числе способами Илона Маска».

В мае 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил бизнесмену Илону Маску открыть производство электромобилей Tesla в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» (Верхняя Салда). До этого во время выступления на форуме «Новое знание» Илон Маск заявил, что Tesla может официально выйти на рынки России, Казахстана и других стран СНГ.

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