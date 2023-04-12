Мэрия Ярославля хочет построить новую дорогу к собачьему приюту

Собачий приют на улице Промышленная в Ярославле будет построен к концу 2023 года, мэрия планирует сделать к нему дорогу. Об этом на заседании комиссии по муниципальной собственности муниципалитета Ярославля заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приют в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Приют в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», объект планировали построить к сентябрю 2022 года. Возведением приюта на 200 животных занимается частный инвестор, но потом готовый объект должны передать в ведение департамента ветеринарии Ярославской области. 12 апреля на комиссии муниципалитета первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев заявил, что срок строительства собачьего приюта продлен.

«Срок завершения строительства сейчас стоит текущий год. Там сейчас проектируется дорожная сеть к пожарной части и к этому приюту»,— сказал Дмитрий Сергеев.

11 апреля 2023 года мэрия приняла постановление о проведении общественных обсуждений по поводу строительства участка новой дороги на улице Промышленная длиной 329 метров. В материалах общественных обсуждений приют не фигурирует, но указано, что новая дорога нужна пожарной части.

«Автомобильная дорога к специализированной пожарно-спасательной части Ярославской области города Ярославля необходима для обеспечения подъезда специализированной техники к пожарно-спасательной части. Участок строительства насыщен коммуникациями, которые подлежат переустройству»,— отмечается в материалах, подготовленных мэрией к общественному обсуждению.

Власти Ярославля предлагают провести общественные обсуждения с 25 апреля по 2 мая, а потом утвердить проект планировки и межевания новой дороги. Объем финансовых вложений на строительство дороги не определен. Нет понимания и по животным, которые будут размещаться в новом приюте.

«Мы направляли запрос в областной департамент ветеринарии о том, планируется ли прием животных с территории города Ярославля. К сожалению, в ответе, который мы получили, нам сказали, что вопрос еще решается. Непонятно, будут ли принимать животных с города»,— рассказал депутатам муниципалитета первый заместитель директора ДГХ Дмитрий Сергеев.

Вариант неопределенности не устроил председателя муниципалитета Сергея Калинина.

«В черте города Ярославля будет большой приют, от жителей мы имеем массу возражений и негодований по поводу строительства этого приюта. Решайте эту проблему-то, нам людям потом будет не объяснить»,— заявил Сергей Калинин, обращаясь к городским чиновникам.

Андрей Иванов