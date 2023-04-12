На Кубани, в Крыму и Адыгее назвали лучшие места для астротуризма

Крым, Краснодарский край и Адыгея вошли в топ-10 лучших мест для астротуризма. Где именно лучше всего наблюдать за звездами по мнению туристов, говорится в результатах опроса «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

33% респондентов проголосовали за Крым, тем самым поставив его на первое место рейтинга. Сюда туристы приезжают к Крымской астрофизической обсерватории, расположенной в Бахчисарайском районе в 600 м над уровнем моря. Отсюда крымские ученые открыли вулканы на Луне.

Микрорайон Вардане в Сочи, расположенный на Черноморском побережье, оказался на пятом месте рейтинга. Его выбрали 13% опрошенных. Такие результаты объясняются тем, что здесь отчетливо видно звезды и Млечный путь.

Седьмое место в рейтинге мест для астротуризма заняло плато Лаго-Наки в Адыгее, набрав 11% голосов. Здесь, как и в природном парке «Большой Тхач», отмечены специальные места, чтобы фотографировать звездное небо и любоваться им.

В первую пятерку рейтинга также вошли остров Ольхон на Байкале (27%), Архыз (20%) с обсерваторией РАН, где находится крупнейший на Земле радиотелескоп РАТАН-600 и Териберка в Мурманской области (14%) – там можно увидеть метеоритные дожди и северное сияние.

В десятку лучших мест также вошли Хунзахское плато в Дагестане (12% голосов),Чуйская степь на Алтае (10%), Большой Новосибирский планетарий (4%) и природный парк в Красноярском крае – Ергаки (3%).

Татьяна Ручкина

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