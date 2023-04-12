Глава администрации Краснообска досрочно сложила свои полномочия

Глава администрации рабочего поселка Краснообск Татьяна Эссауленко, занимавшая этот пост с октября 2021 года, досрочно сложила свои полномочия. Заявление об уходе по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами она написала сегодня, сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации Новосибирского района.

Последний рабочий день госпожи Эссауленко состоится в пятницу 14 апреля. Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка будет определен завтра 13 апреля.

До работы в должности главы поселка Татьяна Эссауленко работала первым заместителем главы администрации Краснообска.

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Лолита Белова