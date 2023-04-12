С дороги к УДО убрали свитер

Как стало известно «Ъ-Юг», вступило в силу решение Анапского горсуда об аннулировании взыскания, вынесенного администрацией исправительной колонии осужденному экс-судье Владимиру Стародубцеву. В 2021 году господин Стародубцев был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на особо крупное мошенничество. Вскоре после прибытия в колонию экс-судья получил выговор за брошенный на его кровати свитер. Владимир Стародубцев обратился в суд с заявлением о том, что его вина не доказана. После отмены выговора у господина Стародубцева не будет препятствий для обращения с заявлением об УДО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Краснодарский краевой суд (ККС) оставил без изменений решение Анапского городского суда по иску Владимира Стародубцева, отбывающего наказание в ФКУ «Исправительная колония №5 (ИК-5) УФСИН России по Кировской области», информация размещена на сайте ККС. Господин Стародубцев, ранее занимавший должность председателя Анапского районного суда, а затем – судьи того же суда, в 2021 году был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на особо крупное мошенничество. Обратившись заочно в Анапский городской суд, осужденный добился отмены выговора, вынесенного ему администрацией ИК-5 вскоре после прибытия в колонию.

Как следует из материалов процесса, 3 ноября 2021 года начальник отряда, в который был зачислен Владимир Стародубцев, составил акт о нарушении осужденным внутреннего распорядка.

Нарушение выразилось в том, что на кровати господина Стародубцева был обнаружен его свитер.

Сам осужденный в это время отлучился в ванную комнату. Представитель администрации ИК в беседе с осужденным указал на то, что хранение личных вещей на спальном месте запрещено, после чего объявил Владимиру Стародубцеву выговор. Экс-судья не согласился с взысканием и составил жалобу на действия начальника отряда. Осужденный пояснил, что на самом деле он положил свитер на прикроватную тумбочку, а когда он вышел из помещения, другой осужденный, который мыл пол, переложил одежду на кровать.

Владимир Стародубцев признал себя виновным в том, что он оставил свою одежду без присмотра, однако, по мнению экс-судьи, данное нарушение распорядка является несущественным и не заслуживает выговора.

По мнению осужденного, необоснованно наложенное взыскание нарушило его права, создав препятствия для решения о применении условно-досрочного освобождения (УДО) или о замене неотбытого срока более мягким видом наказания.

Заявление Владимира Стародубцева длительное время оставалось нерассмотренным, так как Анапский городской суд сначала перенаправил его в городской суд Кирово-Чепецка, по месту отбывания наказания осужденным. Однако господин Стародубцев настаивал на том, чтобы дело слушалось в его родном городе, и в итоге добился своего.

Городской суд Анапы рассмотрел заявление и согласился с доводами экс-судьи о том, что администрация ИК не доказала, что одежду на кровати оставил именно он (видеорегистратор не сработал), поэтому выговор осужденному был отменен.

В пресс-службе УФСИН России по Кировской области на запрос «Ъ-Юг» не ответили.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в апреле 2021 года Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судьи Владимира Стародубцева, его сына Александра Стародубцева и двоюродного брата Геннадия Еременко. Все трое были призваны виновными в покушении на особо крупное мошенничество: подсудимые вымогали у предпринимателя 50 млн руб. якобы для передачи судьям Краснодарского краевого суда за принятие нужного решения о распоряжении участком в селе Большой Утриш. Владимир Стародубцев был задержан в октябре 2019 года и с тех пор находится под стражей.

Анна Перова, Краснодар