Врачи в Удмуртии оборудовали вагон поезда для перевозки 10-летнего мальчика с опухолью позвоночника

Специалисты Центра анестезиологии и реанимации РДКБ в Удмуртии оборудовали вагон поезда для перевозки 10-летнего мальчика, у которого обнаружили опухоль позвоночника. Ребенок нуждался в срочной транспортировке для лечения в Санкт-Петербурге, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако перевезти ребенка оказалось сложно, поскольку мальчик не мог сидеть. Кроме того, он страдал сильными болями, справиться с которыми препараты не могли.

Врачам удалось установить в вагоне аппаратуру для мониторинга состояния пациента, для купирования болей использовали эпидуральную блокаду, а в пути за ребенком наблюдали анестезиолог-реаниматолог Гульнур Габсалихова и медсестра Алена Красноперова. Данная перевозка оказалось первой на практике врачей в Удмуртии.

В настоящее время мальчик находится в федеральном центре. Ему предстоит пройти курс лечения.