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В Ростове волонтеры отреставрируют мозаичное панно на стене ресторана «Балканы»

Участники движения «Том Сойер Фест» в 2023 году планируют отреставрировать мозаичное панно у входа в ресторан «Балканы» на ул. Нижнебульварной. Об этом волонтеры сообщили в своем Telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал «Том Сойер Фест в Ростове-на-Дону»

сейчас композиция скрыта граффити

сейчас композиция скрыта граффити

Фото: Telegram-канал «Том Сойер Фест в Ростове-на-Дону»

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Фото: Telegram-канал «Том Сойер Фест в Ростове-на-Дону»

сейчас композиция скрыта граффити

Фото: Telegram-канал «Том Сойер Фест в Ростове-на-Дону»

Композиция была создана в 1967 году из «советской» и «итальянской» смальты. Высота панно составляет 3,2 м., а ширина — больше 6 м. Объект является уникальным художественным произведением для донской столицы, отмечают участники «Том Сойер Фест». Сейчас панно покрыто граффити.

«Само здание находится в аварийном состоянии и мозаику, очевидно, нужно спасать,— сообщили волонтеры.— Мы планируем аккуратно демонтировать панно, в течение года вместе с вами заниматься его реставрацией в мастерской, а затем смонтировать на новом месте в центре города».

Для реализации проекта понадобится 75 тыс. руб. «Том Сойер Фест» объявил о начале сбора средств на эти цели.

Анастасия Назарова

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