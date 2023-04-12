Техосмотр машин в Башкирии подорожал в среднем в два раза

В Башкирии техосмотр машин в текущем году стал дороже в среднем в два раза, следует из постановления правительства республики от 9 марта, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Так, плата за техосмотр легкового автомобиля выросла с 450 руб. в 2011 году до 926,48 руб., транспортных средств для перевозки пассажиров массой до 5 т — с 810 руб. до 1,67 тыс. руб., автобусов массой более 5 т — с 976 руб. до 2 тыс. руб.

Техосмотр мотоцикла обойдется в 321 руб. (было 150 руб.), грузового транспортного средства массой до 3,5 т — в 999 руб. (было 480 руб.), грузовика массой более 12 т — в 2,1 тыс. руб. (было 1,02 тыс. руб.).

Кроме того, в документ включены предельные цены на техосмотр специальных транспортных средств. Дешевле всего обойдется техосмотр специальных автомобилей оперативных служб категории L —321,1 руб. Дороже всего — техосмотр транспортных средств для перевозки опасных грузов категории N3 — в 2,7 тыс. руб.

Майя Иванова

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