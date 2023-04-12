В Тюменской области 41-летнего мужчина изнасиловал подростка

Викуловский районный суд (Тюменская область) арестовал 41-летнего Василия И., который, по данным следствия, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Его обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Инцидент произошел ночью 8 апреля. Предварительным следствием установлено, что ранее судимый Василий И., который находился в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал подростка в спальне дома. Его задержали в тот же день.

В СИЗО тюменец будет находиться по 7 июня.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте