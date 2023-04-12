Консул Португалии прекратил работу в Нижнем Новгороде

Почетный консул Португалии Акасио Феррейра прекратил работу в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло Министерство иностранных дел России, сообщил представитель ведомства в регионе Сергей Малов.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение об отзыве экзекватуры (необходимый для работы консула документ.–"Ъ"). Соответствующие ноты были направлены в адрес МИД Португалии и посольства Португалии в Москве»,– сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Акасио Феррейра работал в Нижегородской области в качестве почетного консула Португалии с 2015 года.