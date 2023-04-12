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«Стало очень страшно, даже жутко»

Осудили украинского военного, стрелявшего в женщину из гранатомета

Верховный суд ДНР, опираясь на материалы СКР и требование надзирающей за ним военной прокуратуры, приговорил к 16-летнему сроку бойца запрещенного в России подразделения «Азов» штаб-сержанта Евгения Ткаченко. Военный был признан виновным в том, что использовал против мирных жителей в пригороде Мариуполя противотанковый гранатомет. Стрельбу по живой мишени он объяснил тем, что мирные жители поддержат наступающую российскую армию и будут оказывать ей всяческое содействие. Поэтому среди них нужно посеять панику и страх.

Боец запрещенного в России подразделения «Азов» штаб-сержант Евгений Ткаченко

Боец запрещенного в России подразделения «Азов» штаб-сержант Евгений Ткаченко

Фото: СКР

Боец запрещенного в России подразделения «Азов» штаб-сержант Евгений Ткаченко

Фото: СКР

Уроженец Харьковской области Ткаченко с октября 2020 года проходил службу по контракту в 1-й зенитной артиллерийской батарее войсковой части 3057 (запрещенный в Российской Федерации националистический батальон «Азов») восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

С 24 февраля 2022 года штаб-сержант Ткаченко вместе с другими военнослужащими из своей части нес службу в селе Ильичевское, прилегающем к Мариуполю. В один из дней марта того же года штаб-сержант увидел у дома №10 по улице Красной азовской флотилии женщину, которая, как говорится в материалах дела, не принимала участия в вооруженном конфликте, не была вооружена и не оказывала какую-либо помощь противникам ВСУ.

Тем не менее военный Ткаченко почему-то решил, что она могла быть связана с наступавшей российской армией, решив убить гражданку. Для этого злоумышленник развернул и установил для стрельбы станковый противотанковый гранатомет (также считается безоткатным орудием) «Копье», которым был вооружен, зарядил его осколочной гранатой (ОГ-9) и выстрелил в женщину.

Смерть потерпевшей, говорится в материалах дела, не наступила по не зависящим от военного обстоятельствам — она успела укрыться в подвале дома.

Взрыв боеприпаса, выпущенного сержантом Ткаченко, произошел в стене дома с повреждением его облицовки и стекол.

В соответствии с обвинительным заключением, утвержденным по итогам расследования главной военной прокуратурой, сержанту Ткаченко инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 167 (применение запрещенных средств и методов ведения войны; покушение на убийство и умышленное повреждение или уничтожение имущества) УК РФ. Фигурант полностью признал свою вину.

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Давая показания следствию, сержант Ткаченко рассказал, что, находясь в патруле, обратил внимание на женщину, стоявшую у двухэтажного дома из красного кирпича. Гражданка не представляла какую-либо угрозу для военных, однако Ткаченко, как и многие другие военнослужащие теперь оказавшегося под запретом в России батальона «Азов», полагал, что жители Мариуполя, а особенно прилегающих к нему населенных пунктов будут оказывать всяческое содействие военнослужащим вооруженных сил РФ и ДНР. Учитывая это обстоятельство, он решил убить женщину, чтобы ее «смерть стала для местного населения ярким примером того, что им следует бояться ВСУ и, как следствие, из-за страха беспрекословно выполнять все их требования». Установив СПГ на землю, он зарядил его боеприпасом, прицеливание осуществлял именно в ту женщину, которую он увидел во дворе дома. Далее он осуществил выстрел.

После он услышал хлопок, звук падающего стекла и увидел, что окно на втором этаже разбито, а прямо под ним, на первом этаже, в стене имеется дыра от попадания снаряда. Женщину он уже не видел, решив, что та убита, поэтому и не пошел проверять результаты своей стрельбы. А вместо этого продолжил патрулирование.

Потерпевшая рассказала, что в соседнем доме располагались военнослужащие ВСУ. Они часто прибывали в данный дом и убывали различными группами оттуда на автомобилях, видимо, там у них было что-то вроде штаба или наблюдательного поста. Около 14 часов она услышала взрывы, так как на тот момент в Мариуполе уже велись боевые действия, и решила обезопасить себя, спрятавшись в подвале. Для этого она вышла во двор и направилась в убежище, вход в которое был со стороны улицы. «Как только спряталась в подвале, я услышала мощный взрыв, почувствовала вибрацию всего дома,— рассказала потерпевшая.— От взрыва стало очень страшно, даже жутко». Примерно через полчаса женщина, взяв себя в руки, решила посмотреть, что произошло. Увидела пробоину в стене дома, а рядом металлический фрагмент, похожий на хвостовую часть ракеты. Метрах в ста пятидесяти она обнаружила военного, совершавшего какие-то манипуляции с оружием. Это, как потом выяснилось, и был штаб-сержант. Дыру в стене женщина заделала сама.

По приговору Верховного суда ДНР, где обвинение поддерживала военная прокуратура объединенной группировки войск, Евгений Ткаченко проведет в колонии строгого режима 16 лет.

Николай Сергеев

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