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Работу поликлиники в Глазове приостановили из-за состояния помещений

В Удмуртии суд приостановил работу поликлиники восстановительного лечения Глазовской межрайонной больницы, о ненормативном состоянии которой ранее писали СМИ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки в здании зафиксировали дефекты в отделке стен, потолков и дверных проемов.

В частности, у входной группы и в функциональных кабинетах второго этажа обнаружили растрескивание стен, отвалившуюся штукатурку и шпаклевку, отслоившуюся краску. Аналогичные нарушения выявили на первом этаже поликлиники, в том числе в тренажерном зале, коридоре первого этажа, в холле приема врача по спорту, сестринской и туалете.

Главному врачу медицинского учреждения было внесено представление, однако эффекта оно не возымело. В результате в отношении Глазовской межрайонной больницы возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд приостановил деятельность поликлиники восстановительного лечения на срок до 90 суток.

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