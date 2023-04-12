Жительницу Копейска осудили за продажу поддельной продукции Louis Vuitton и Apple

Суд в Копейске вынес приговор 33-летней горожанке, которая продавала поддельную продукцию брендов Louis Vuitton и Apple. Она признана виновной в незаконном использовании чужих товарных знаков и приговорена к 480 часам обязательных работ. Контрафактная продукция будет уничтожена, уточняют в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что жительница Копейска продавала под видом оригинальных сумки и платки компании Louis Vuitton Malletier, а также чехлы для телефонов и наушники Apple. Ущерб правообладателям брендов превысил 800 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.