FT: Deutsche Bank закроет центр разработки ПО в Петербурге

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank закроет все свои центры разработки ПО в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом 12 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

По данным британского издания, на настоящий момент в штате банка числится 500 специалистов, в начале 2022 года их было около 1,5 тыс. человек. После февраля 2022 года компания начала релокацию сотрудников в Берлин. IT-специалистам было предложено в течение полугода либо переехать в Германию, либо добровольно уволиться с выплатой выходного пособия. Спустя полгода Deutsche Bank отключил оставшихся в России сотрудников от прямого доступа к системам международного сегмента.

Официального заявления о полном прекращении работы центров разработки ПО в России не было, однако собеседник газеты отметил, что в организации это уже считается решенным.

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