На Кубани изменилась схема въезда в Кабардинку

С 10 апреля изменилась схема движения на въезде в Кабардинку. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

На 1522-м км трассы М-4 «Дон» закрыли съезд в село по направлению из Джубги в Новороссийск и из Новороссийска в сторону Геленджика. Выехать из Кабардинки на этом участке теперь можно только в направлении Геленджика. При движении в сторону Новороссийска заехать в село и выехать из него можно на перекрестке, находящемся на 1526-м км трассы.

Изменение схемы движения требуется для завершения строительства транспортной развязки на М-4 «Дон». За счет нового объекта уже к новому курортному сезону ликвидируют левый поворот и уберут светофор с основного хода трассы М-4 «Дон».

Татьяна Ручкина

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